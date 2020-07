99% do Estado: Japorã registra primeiro caso de Covid-19

O município de Japorã, localizado no extremo sul de Mato Grosso do Sul, registrou nesta segunda-feira (27) a primeira ocorrência de Covid-19. Com a anotação, já são 78 as cidades sul-mato-grossenses com casos confirmados do novo coronavírus – 99% das 79. No Estado, Figueirão é o único município onde a doença não circula.

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram que mais 288 exames deram positivo para a doença em todo o MS nas últimas 24 horas. Com esse acréscimo, o número total de casos confirmados da doença no Estado chega a 21.802.

Também nas últimas 24 horas foram registrados 14 óbitos, passando para 319 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

(Texto: João Fernandes com assessoria)