Preços de eletrodomésticos e eletrônicos sobem com o dólar

Antes da pandemia, o preço de eletrodomésticos e eletrônicos vinha em uma tendência de queda, diante da apatia do mercado consumidor com o ritmo fraco da recuperação econômica. No entanto, após o choque provocado pelo novo coronavírus, o preço desses itens começou a subir.

Segundo o Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela FGV, a alta foi de 0,76% entre eletrodomésticos e de 1,25% nos eletrônicos. A subida ocorre apesar de a retração da demanda ter se acentuado ainda mais no período para a maior parte desses itens.

Segundo o economista André Braz, responsável pelo levantamento, a variação decorre da desvalorização do real. Com o dólar acima dos R$ 5, os custos de importação de peças das fabricantes subiu, o que acabou sendo repassado ao consumidor.

Entre os eletrodomésticos, a maior alta foi registrada nas máquinas de lavar roupa, cujo preço subiu 2,77% entre março e junho. Fogão vem em segundo lugar, com alta de 1,45%.

Segundo o comparador de preços Buscapé, uma geladeira Brastemp duas portas frost free podia ser comprada em fevereiro por R$ 2.398. Na sexta (24), o mesmo modelo saía por R$ 2.510,10. Um fogão 4 bocas Electrolux passou de R$ 628,23 para R$ 786,90 no mesmo período.

Computadores e periféricos (como tablets) foram os que mais subiram de preço entre os eletrônicos: 3,52%. A explicação para essa alta, no entanto, diverge das demais, uma vez que a demanda por esses produtos cresceu, impulsionada pelo home office e aulas online.

O preço de um notebook da Lenovo, por exemplo, subiu de R$ 1.363,64 para R$ 2.299,99 entre fevereiro e julho —uma diferença de quase R$ 1.000.

Em relatório, a Electrolux aponta que a alta nos preços compensou parcialmente as perdas nas vendas na América Latina, de 24,2%.

A Whirlpool, por sua vez, elenca o câmbio desfavorável como um dos problemas em sua operação regional no período, limitando os efeitos das ações de redução de custo implementadas.