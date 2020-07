Pesquisa diz que Bolsonaro é o favorito para 2022

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou ontem (24) dados em que o presidente Jair Bolsonaro lidera corrida

eleitoral para a Presidência em 2022 em três cenários com cerca de 30% de preferência dos eleitores. A pesquisa estimulada foi realizada entre concorrentes como Sérgio Moro, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luciano Huck e ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, que conseguiu pontuar 5,7% das intenções de voto.

Bolsonaro X Moro

No primeiro cenário, Bolsonaro tem 29% da preferência do eleitor em disputa com o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que tem 17,1%. Nesse cenário, o petista Fernando Haddad vem em terceiro, com 13,4%. Ciro Gomes (PDT) tem 9,9%. O apresentador Luciano Huck tem 6,5%, o governador de São Paulo João Doria (PSDB) tem 4%.

João Amoêdo (Novo) tem 3,4%. Guilherme Boulos (PSOL) tem 1% e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), tem 0,7% das intenções de voto.

(Texto: Andrea Cruz/ publicado no site por Karine Alencar)