Covid19: MS registra 499 novos casos e 13 mortes em 24h

Com 499 novos exames positivos em apenas 24 horas, o Estado registra, atualmente, 21.514 casos confirmados de coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da manhã deste domingo. Deste total, 5.497 estão em isolamento social, 458 pessoas estão internadas, sendo cinco de outros estados (26).

Em Mato Grosso do Sul, 305 óbitos foram registrados por covid-19. A Capital é hoje considerada o epicentro da doença. Dos 13 óbitos registrados em apenas 24 horas, cinco são de Campo Grande.

Com 8.427 casos confirmados, o município ocupa o primeiro lugar no ranking estadual de casos de covid-19. Resende anunciou que nesta segunda-feira, o Governo do Estado, por intermédio da SES, fará a entrega de leitos de UTI no Hospital Universitário de MS.

Dados sobre a ocupação de leitos apresentados, mostram que para cada dez leitos, sejam clínicos ou de UTI, nove estão, em média, ocupados por campo-grandenses, tanto na rede pública como na rede privada.

As informações foram divulgadas pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, e pela secretária-adjunta, Christine Maymone. “Apesar da ampliação de leitos, temos uma taxa altíssima de ocupação, de 96% na macrorregião de Campo Grande. Em leitos públicos da Capital, para tratamento clínico, temos 67 pessoas internadas, sendo 61% de Campo Grande, já na UTI do SUS dos 85 internados, 72 são campo-grandenses”.

Na live de hoje, Resende apresentou ainda os dados da rede particular, onde dos 70 internados, 69 são Capital, referente aos leitos clínicos. Na UTI, de 67 internados, 61 são de Campo Grande.

