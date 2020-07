Dirigentes do Flamengo se reúnem com ex-auxiliar de Guardiola

O Flamengo começou a cumprir seu planejamento para buscar um substituto para a vaga de Jorge Jesus como técnico do time. No sábado (26), segundo informações do Globoesporte.com, Marcos Braz e Bruno Spindel tiveram um encontro com Domènec Torrent em um restaurante na cidade de Madri, na Espanha.

O profissional espanhol ficou conhecido por ser auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, da Espanha, Bayern de Munique, da Alemanha, e Manchester City, da Inglaterra. Recentemente, ele trabalhou como treinador principal do New York FC, da Major League Soccer.

Por enquanto, as partes conversaram apenas sobre suas intenções, não houve qualquer avanço de uma proposta. O Flamengo ainda quer conversar com outras opções, como o português Carlos Carvalhal, treinador que levou o modesto Rio Ave para a próxima edição da Liga Europa.

(Texto: Gazeta Esportiva)