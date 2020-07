Brasil e Canadá formalizam cooperação agrícola

A Embrapa e o Agri-Food Canada (AAFC) assinaram na última semana o Memorando de Entendimento (MOU) que formaliza a cooperação técnica entre as duas instituições.

O MOU consolida uma parceria que já existe desde meados dos anos 2000 nas áreas de melhoramento genético de trigo e mudanças climáticas, e abre portas para novas pesquisas e inovações em campos avançados da ciência, como edição gênica e agricultura de precisão.

Apesar das diferenças climáticas e socioeconômicas, Brasil e Canadá são países continentais com desafios semelhantes no que se refere à produção de alimentos, produtos agroindustriais e sustentabilidade dos sistemas agropecuários. Essa convergência de interesses em prol do desenvolvimento de soluções e inovações para a agricultura foi ressaltada pelos dirigentes da Embrapa e do AAFC durante a cerimônia virtual de assinatura do documento.

O passado e o presente da cooperação: mudanças climáticas e cereais

Durante a reunião, foram apresentadas ações de PD&I desenvolvidas entre a Embrapa e o AAFC. A primeira, exposta por Beata Madari, pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão, envolveu estudos colaborativos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, entre os quais destacam-se: o desenvolvimento de ferramentas e modelos moleculares para medir e reduzir as emissões de gases de fertilizantes usados na agricultura e aumentar o sequestro de carbono em solos agrícolas e a adaptação de alimentos com tolerância a estresses climáticos.

Na segunda, Brent McCallum, pesquisador do AAFC, apresentou as pesquisas voltadas ao melhoramento genético de trigo, com foco no desenvolvimento de plantas de trigo da variedade Toropi com resistência à ferrugem da folha do trigo, uma das doenças mais nocivas a essa cultura, capaz de causar perdas de 50% no rendimento de grãos. Os estudos resultaram no desenvolvimento de mais de 100 plantas, que estão sendo testadas no Canadá desde 2016.

Como desafios futuros, MacCallum ressaltou a necessidade de dar continuidade as pesquisas com o trigo Toropi, avaliando as variedades em condições de clima no Brasil e no Canadá. Além disso, reforçou também a importância de manter o intercâmbio de pesquisadores e estudantes entre os dois países, e investir em outras questões relacionadas à melhoria da qualidade de trigo, incluindo pesquisas de ponta nas áreas de biotecnologia e edição gênica.

O futuro da parceria: edição gênica e agricultura de precisão

As áreas de edição gênica e agricultura de precisão e digital foram elencadas, pelas instituições, como prioritárias para a cooperação, não só com cereais, mas com outros cultivos e criações de interesse mútuo.

Segundo Guy de Capdeville, diretor de P&D, serão realizados dois workshops, entre os meses de setembro e novembro de 2020, para definição de equipes e linhas prioritárias de pesquisas nessas áreas. Os dois eventos terão coordenação conjunta.

O workshop de edição gênica será coordenado por parte da Embrapa por Alexandre Nepomuceno e Hugo Molinari, respectivamente presidente e secretário-executivo do portfólio Biotecnologia Avançada Aplicada ao Agronegócio. Pelo AAFC, por Étienne Lord, pesquisador de Inteligência Artificial e Louis Longchamps, ambos do STB.

O de agricultura de precisão ficará sob a responsabilidade de Ricardo Inamasu e Angélica Leite, presidente e secretária-executiva do portfólio Automação e Agricultura de Precisão e Digital, pela parte da Embrapa. A coordenação por parte do AAFC será da pesquisadora Stacy Singer. Os projetos de cooperação científica (PCC) serão iniciados em 2021.

(Texto: Agrolink com João Fernandes)