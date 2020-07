Seis livros para você se tornar um sucesso na cozinha

Aprender a cozinhar às vezes pode ser um desafio para muitas pessoas, mas os livros de culinária podem contribuir muito para desmistificar o assunto e trazer mais sabor e felicidade para sua família. Nesta época de pandemia, muita gente resolveu assumir a cozinha, ou por vontade própria ou por falta de opção. Mas a arte da culinária vai além do preparo de receitas. Quando comemos bem, vivemos uma experiência sensorial, cultural e social que nos aproxima sentados à mesa, arranca suspiros e boas gargalhadas. Por isso as lives de plantão estão fazendo tanto sucesso. Muitos estão “pegando gosto” pela cozinha e começam a se arriscar em novos pratos e a reinventar aqueles tradicionais.

Comer é um dos grandes prazeres da vida, além de trazer recordações de momentos, de pessoas amadas e de criar laços, a boa comida nos nutre e fortalece nossa saúde. Quem não tem um prato favorito de infância? Ah, o perfume e o gostinho inesquecíveis daquele pão caseiro preparado com tanto carinho por nossas avós, tias e mães… A comida reúne as pessoas e é afeto puro, carrega as histórias de nossos antepassados e também de outras culturas. E, em questão de variedade gastronômica, o Brasil não fica para trás. Nosso país é dono de uma diversidade cultural e de sabores que conseguem agradar a todos os paladares.

O Brasil é um continente e cada região tem seus pratos e hábitos alimentares próprios. Por isso, para te ajudar a fazer bonito na cozinha, o book advisor Eduardo Villela separou seis dicas de livros que tratam o assunto com a leveza de um suspiro.

O que tem na geladeira?

Nesse livro, Rita Lobo revela como aproveitar ao máximo tudo o que temos na geladeira de casa. Se você deseja estimular a sua criatividade, fazendo algo diferente, e saber os principais benefícios de vários alimentos, esse é livro o ideal. Inclusive, depois de sua leitura, você vai ter uma visão diferente sobre os legumes e as verduras.

