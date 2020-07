Mega-Sena sorteada na quarta-feira (22) teve um ganhador, um apostador de Atibaia (SP), que recebeu R$ 28,4 milhões. Com isso, neste sábado (25), o concurso 2283 será no valor de R$ 2,5 milhões.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h (horário de Brasilia), ou pela internet, no site Loterias Online da Caixa.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50.

(Texto: Inez Nazira)