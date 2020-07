Covid-19: MS registra mais 712 novos casos e chega a 21.015

Pedro Gomes registra o primeiro caso

Em 24 horas, foram registrados mais 712 novos casos do novo coronavírus, totalizando 21.015 infectados pelo o vírus em Mato Grosso do Sul. O estado tem 77 cidades com exames confirmados, o mais recente a fazer parte desta lista é Pedro Gomes.

Durante transmissão ao vivo neste sábado (25), o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, e a secretária-adjunta, Christiane Maymone, falara sobre o aumento do número de óbitos e das internações decorrentes à covid-19. “Nós tivemos 11 óbitos de ontem para hoje e chegamos à marca de 292 mortes, com letalidade de 1,5%. Apenas em julho, foram 202 vítimas fatais da doença”, ressaltou Resende.

O secretário ainda informou sobre a alta de casos no estado. “Entre uma semana e outra a elevação foi de 70% nos casos positivos”.

Veja também: SES amplia número de testes no drive thru de Três Lagoas

(Texto: Inez Nazira)