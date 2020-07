Bolsonaro diz que novo teste para covid-19 deu negativo

O presidente Jair Bolsonaro, informou através da sua rede social que testou negativo para a covid-19, após quase três semanas com a doença.

“RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Bom dia a todos”, postou. O presidente fez referência ao RT-PCR, que é o principal teste diagnóstico para identificar a presença ativa do vírus da covid-19 no organismo.

No dia 7 de julho, Bolsonaro testou positivo pela primeira vez. Desde então estava em observação, isolado no Palácio da Alvorada e em tratamento contra o novo coronavírus.

Na última quarta-feira (22), Bolsonaro havia feito um teste cujo resultado foi positivo para o vírus.

(Texto: Inez Nazira)