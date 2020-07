Azambuja decreta estado de emergência na região do Pantanal

O governador Reinaldo Azambuja declarou situação de emergência no Pantanal por 180 dias, devido aos incêndios florestais e consequentemente, o prejuízo aos rios. O decreto nº 080 está em vigor desde ontem (24) e foi publicado em edição extra do Diário Oficial, juntamente com a portaria nº 797 do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul).

O decreto e a portaria integram um conjunto de ações que o Governo do Estado está tomando para intensificar o combate aos focos de calor na região do Pantanal, com ênfase aos incêndios que ocorrem na borda do Rio Pantanal, em frente a cidade de Corumbá e Ladário.

Conforme o PrevFogo/Ibama, os incêndios já teriam destruídos 300 mil hectares somente em Corumbá.

O secretário Jaime Verruck, da Semagro (secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), anunciou que os ministros do Meio Ambiente da Defesa, Ricardo Salles e general Fernando Azevedo, atenderam ao governador e solicitaram o planejamento da ação integrada no Pantanal que terá aeronaves e brigadistas.

O Estado pediu a disponibilidade de um helicóptero do Ibama e um avião Hércules e um helicóptero Pantera do Exército para transporte dos brigadistas às áreas de difícil acesso.

“O decreto de emergência e a portaria suspendendo a queima controlada foram necessários diante da situação que estamos passando, onde os índices pluviométricos indicam uma estiagem mais crítica e prolongada dos últimos 30 anos, com efeitos não somente ambientais, mas às exportações de grãos e minérios pelo Rio Paraguai”, disse o secretário.

Para combater as chamas, estão atuando a coordenação do Corpo de Bombeiros, brigadistas do Ibama, além da Polícia Militar Ambienta (PMA), que investiga a origem dos focos, sabendo que não ocorrem por ações dos proprietários rurais.

Fica estabelecido para que a Semagro coordene a articulação interinstitucional com os demais órgãos públicos para a definição e execução das estratégias de combate aos incêndios.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

