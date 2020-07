Efeito Surpresa traz Bia Godoy e Vanderlis Legramante

Podcast dessa edição fala da experiência virtual de atendimento de profissionais

A reinvenção, estimulada pela pandemia, é o assunto desse Efeito Surpresa. Programa em que Filipe Gonçalves fala com Bia Godoy e Vanderlis Legramante. O podcast traz a professora de yoga, e a professora de Literatura, que passaram a desenvolver seus trabalhos por plataformas digitais.

Confira o episódio abaixo do Efeito Surpresa, por player do Youtube do jornal, ou nas plataformas do Deezer e Spotify. O projeto, foi o primeiro podcast da TV O Estado e visa trazer pessoas com histórias diferentes, além de abordar a pauta com um olhar alternativo.

Filipe Gonçalves é jornalista, cinéfilo, youtuber e coordenador da linha de podcasts do Jornal O Estado.

(Texto: Inez Nazira)