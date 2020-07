Dólar fecha semana com queda de 3,26%, a maior desde junho

Após subir quase 0,8% na sessão desta sexta-feira (24), o dólar encerrou com leve queda de 0,14%, se mantendo no patamar de R$ 5,20. Já o Ibovespa fechou com sinal positivo e passou dos 102 mil pontos.

A moeda norte-americana à vista BRBY caiu 0,14%, a R$ 5,207 na venda. Na semana, o dólar perdeu 3,26%, a mais forte desde 5 de junho. Em julho, a cotação recua 4,28%, mas ainda dispara 29,76% em 2020.

Na B3, o dólar futuro DOLc1 rondava estabilidade, a R$ 5,2140, às 17h27min.

Índice de referência da bolsa brasileira, o Ibovespa terminou com variação positiva de 0,09%, a 102.381,58 pontos, mas contabilizando a primeira perda semanal do mês, de 0,49%. No pior momento do dia, caiu a 100.858,76 pontos. O volume financeiro da sessão somou R$ 27,2 bilhões.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em baixa de 0,6%, com receios sobre as relações entre os Estados Unidos e a China somando-se a preocupações como ritmo da recuperação da economia norte-americana, em sessão de queda no setor de tecnologia.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

Veja também: Ivermectina poderá ser vendida somente com receita