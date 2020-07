Prefeitura leva rede de água para 525 famílias da Comunidade Samambaia

Cerca de 525 famílias da Comunidade Samambaia, localizada próximo ao Jardim Los Angeles, terão acesso à rede de água tratada. Para isso, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), determinou a Águas Guariroba, a implantação da rede de abastecimento de água na Comunidade.

A Agereg determinou o prazo de 10 dias para a concessionária fazer o levantamento técnico dos recursos para instalação da rede e das ligações. Após isso, a Águas Guariroba fará os estudos no prazo de uma semana para anunciar o início das obras e valor do investimento.

Segundo o gerente de projetos sociais da Águas Guariroba, William Carvalho, essas famílias se enquadram nos requisitos para ter direito a tarifa social e o custo de R$ 240,00 para fazer a ligação na moradia poderá ser parcelado em até 36 vezes.

A ação faz parte do compromisso que a Prefeitura de Campo Grande assumiu com a Organização das Nações Unidas (ONU), de adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tem como um dos princípios: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

