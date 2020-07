PMA socorre lobo-guará atropelado na BR 262

Em Corumbá, Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Buraco das Piranhas, receberam informações no início da semana sobre um animal silvestre da espécie Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), que estava ferido à margem da rodovia BR-262.

Os Policiais foram ao local, a cinco quilômetros da ponte do rio Paraguai, e verificaram que o animal possuía vários ferimentos provocados por atropelamento, porém, não foi identificado o veículo causador do acidente.

O animal, uma fêmea, que aparentava estado crítico, foi capturado e levado para atendimento veterinário na Fundação de Meio Ambiente de Corumbá. Quando estiver com a saúde estabilizada será removido ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande.

(Texto: João Fernandes com assessoria)