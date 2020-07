Justus mostra família reunida no aniversário de Rafa

Roberto Justus publicou hoje uma foto da família reunida na festa com temática fashionista da filha Rafaella. Como legenda da imagem, ele celebrou a rara reunião.

“Comemorando o aniversário de nossa Rafinha. Com a minha mulher [Ana Paula Siebert], meus cinco filhos [Fabiana, Ricardo, Luíza, Rafaella e Vicky], três netos [Chiara, Siena e Arthur], nora [Fran Fischer], genro [Bruno Dancona], e futuro genro [Stephan Panico]!”, escreveu.

“Nada é mais lindo e nem mais importante na vida do que estarmos junto daqueles que tanto amamos.” .

A festa de Rafa Justus teve como tema o tie-dye, a estampa do momento. A decoração foi toda inspirada na tendência, assim como o look de Rafa e até mesmo as bandanas dos cachorros da família.

(Texto: Uol)

