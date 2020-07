Devido a pandemia, INSS muda regra de empréstimos

Devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou algumas mudanças nas regras de empréstimos. As novas normas foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23) e já estão valendo.

Dentre algumas das alterações estão: prazo para a liberação de empréstimo, prazo de carência para cobrança da primeira parcela e o limite para operações com cartão de cŕedito ampliado.

A partir de hoje o desbloqueio de empréstimos consignados deve ocorrer em 30 dias após a concessão do benefício. Segundo o INSS, a liberação é feita por meio de uma pré-autorização.

“O procedimento é realizado todo pela internet e deve conter documento de identificação do segurado e um termo de autorização digitalizado”, afirmou o INSS.

Mudança permanente

As normas que já estão em vigência serão válidas somente no período de calamidade pública decretado em razão da pandemia. Apesar disso, a alteração no limite máximo do cartão de crédito é de caráter permanente.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Fiems)