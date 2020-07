Decreto autoriza drive thru para atendimentos em petshop

O Decreto n. 14.380, de 14 de julho de 2020, foi alterado pela Prefeitura de Campo Grande, nesta quinta-feira (23), sendo assim o Decreto n. 14.393, passa a permitir aos sábados e domingos, enquanto estiver em vigência as medidas restritivas às atividades econômicas e sociais, o atendimento presencial no sistema drive thru para algumas atividades da cadeia de alimentos e a prestação de serviços de banho e tosa em animais.

De acordo com a publicação, no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), “Fica permitido, aos sábados e domingos, o atendimento presencial no sistema drive thru para a comercialização de lanches e refeições por restaurantes, lanchonetes, bares, buffets e similares, bem como a comercialização de alimentos para animais e prestação de serviços de banho e tosa por petshops.”

O Anexo Único do Decreto n. 14.380, de 14 de julho de 2020, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo único deste Decreto.

(Texto: Inez Nazira)