Charlize é mercenária imortal em nova produção da Netflix

Mais uma dica da semana bem bacana, que a Netflix disponibilizou no dia 10 de julho é “The Old Guard”. Baseado em quadrinhos do mesmo nome, de Greg Rucka e Leandro Fernandez, tem como premissa a atuação de um misterioso grupo de soldados mercenários liderados pela protagonista Andy (Charlize Theron).

Andy e seus companheiros formam um grupo de soldados que possuem a inestimável virtude da vida eterna. Eles vivem através dos anos oferecendo seus serviços como mercenários para aqueles que podem pagar, se passando como seres humanos comuns entre os demais. No entanto, tudo muda com a descoberta de que existe uma outra imortal que atua como fuzileira naval. Além disso, o filme também aborda os percalços de ter de viver eternamente.

O filme foi produzido em parceria com o estúdio Skydance e é dirigido por Gina Prince- -Bythewood (“Jogo Limpo”). Aliás ela é a primeira diretora negra a aparecer na lista das dez produções originais mais populares da Netflix e a comandar uma adaptação de quadrinhos. “The Old Guard” já foi assistido por mais de 72 milhões de assinantes.

Com este resultado surpreendente, a adaptação da HQ entra para a lista dos dez filmes mais vistos do serviço de streaming. Em pouco tempo de exibição, o título já está à frente de grandes produções como “O Irlandês”, do diretor Martin Scorsese. Para quem gosta de ação o filme é um bom passatempo. Realmente tem boas cenas de luta e existe até um drama pessoal que os imortais sofrem, já que estão cansados de morrerem de formas violentas e ressuscitarem logo em seguida.

Charlize Theron é uma grande atriz e realiza bem seu papel de heroína, embora, particularmente, a prefira em “Mad Max: Estrada da Fúria”, de 2015. Já o ator Harry Melling (que fez o papel de Dudley Dursley, nos filmes de Harry Potter), que vive o vilão Steven Merrick, deixou a desejar em uma atuação simplória demais. O filme já deu sinais de uma sequência, o que fica um pouco óbvio no fim e pode ser uma boa distração para curtir em casa.

(Texto: Marcelo Rezende/ publicado no site por Karine Alencar)