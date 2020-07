Calendário de torneios de base da CBF para 2020 só termina em 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta (23) o calendário das competições de base que ainda não tinham começado em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Os torneios serão iniciados a partir de setembro e seguirão um protocolo sanitário de controle de disseminação do vírus.

Como no futebol profissional, a maioria dos campeonatos terminará no ano que vem. Os torneios são referentes à atual temporada. Assim, atletas que estourem a idade limite das categorias em 2020 (nascidos em 2000 no sub-20, por exemplo) poderão competir na conclusão das respectivas competições em 2021, desde que inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade até a data estipulada pelo regulamento de cada evento.

O Campeonato Brasileiro sub-20, em 23 de setembro, será o primeiro torneio nacional de base a começar, com a final prevista para 7 de fevereiro de 2021. Em outubro têm início as duas únicas disputas com término ainda neste ano: a Copa do Brasil sub-20 (dia 7, com a decisão em 30 de dezembro) e o Brasileiro sub-17 (dia 11, indo até 20 de dezembro).

O Brasileiro de Aspirantes, que é sub-23, também inicia em outubro (dia 18), mas com a final somente em 21 de janeiro. Já a Copa do Brasil sub-17 começa em 25 de novembro e segue até 31 de janeiro. Em 2 de dezembro será dado o pontapé inicial da Copa do Nordeste sub-20, cujo campeão será o último da temporada de base a ser conhecido, em 14 de março do ano que vem.

Por fim, as Supercopas sub-17 e sub-20, que reúnem os campeões brasileiro e da Copa do Brasil nas respectivas categorias, estão agendadas para 11 de fevereiro, em jogo único. Em 2019, as duas finais reuniram Palmeiras e Flamengo, com o Rubro-Negro levando a melhor no sub-20 e o Verdão sendo campeão no sub-17.

As datas divulgadas pela CBF devem impactar o calendário de outras competições nacionais de base não organizadas pela entidade, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, sub-20 realizada em janeiro. A final é sempre dia 25, no aniversário da cidade de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora do torneio, ainda não se manifestou sobre a edição 2021 da Copinha.

(Agência Brasil)