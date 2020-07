Volta às aulas coloca em risco 9,3 milhões de adultos e idosos

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou um estudo que aponta os perigos do retorno às aulas durante a pandemia. Conforme o relatório, cerca de 9,3 milhões de adultos e idosos, – que estarão em contato com esses estudantes na mesma casa -, poderão estar em risco.

“A volta às aulas pode representar um perigo a mais para cerca de 9,3 milhões de brasileiros (4,4% da população total) que são idosos ou adultos (com 18 anos ou mais) com problemas crônicos de saúde e que pertencem a grupos de risco da covid-19. Isso porque eles vivem na mesma casa que crianças e adolescentes em idade escolar (entre 3 e 17 anos)”, destaca Fiocruz.

A quantidade de pessoas que pode passar a se expor ao vírus foi calculada por análise da Fiocruz feita com base na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2013), que foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Laboratório de Informação em Saúde (LIS) da Fiocruz.

Ao menos 3,9 milhões de adultos com idade entre 18 e 59 anos, que têm diabetes, doença do coração ou doença do pulmão, residem em domicílio com um menor em idade escolar (entre 3 e 17 anos).

Já na população idosa, com 60 anos ou mais, 5,4 milhões convivem com pelo menos um menor em idade escolar.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)

