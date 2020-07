São Paulo se concentra em Cotia, após resultados de testes

A equipe do São Paulo realizou na segunda-feira (20) exames da covid-19, felizmente, todos testaram negativo, dessa forma o time iniciou um novo período de concentração no CT da base, em Cotia, na tarde desta quarta-feira (22).

O Tricolor ficará confinado em Cotia, pelo menos, até o fim da primeira fase do Paulistão. A delegação sairá de lá na quinta-feira para jogar contra o Red Bull Bragantino, às 20h, no Morumbi, e no domingo para enfrentar o Guarani, às 16h, na Vila Belmiro.

Ao contrário do que vinha acontecendo até agora, com os jogadores fazendo todos os deslocamentos em seus veículos particulares, essas viagens serão feitas de ônibus. A testagem periódica seguirá.

O São Paulo aguarda a definição dos protocolos da Federação Paulista de Futebol para os mata-matas para definir se dará sequência ao retiro em Cotia na semana que vem ou se retomará a rotina de atividades na Barra Funda.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)