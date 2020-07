Quarta deve ser de calor e baixa umidade do ar

A previsão do tempo para esta quarta-feira (22), é de tempo firme com baixa umidade do ar em todo o Estado. Segundo a climatologia, o dia será de céu claro e poucas nuvens em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, sem qualquer expectativa de chuva.

O tempo continua seco e a umidade relativa do ar ficará em estado de alerta nesta quarta, com valores podendo atingir os 20%. Nestas condições é recomendado ingerir muita água, umectar ambientes com aparelhos umidificadores ou toalhas molhadas, evitar aglomerações, e redobrar atenção com crianças e idosos.

As temperaturas poderão registrar mínima de 15 °C e máxima de 36 °C no Estado. Campo Grande terá dia com tempo firme e as temperatura podem variar entre 18 °C a 31 °C.

(Texto: Karine Alencar)