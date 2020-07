Governo cria estratégia para evitar fraudes em auxílio

O Ministério da Cidadania em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF), vão trabalhar juntos, para evitar, coibir e punir fraudes no recebimento do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal ficará responsável por informar saques irregulares por pessoas que não são titulares do benefício, saques com cartões clonados ou acesso indevido às contas beneficiadas.

De acordo com o Ministério, a ação mira grupos organizados que agem para burlar os sistemas usados para filtrar perfis que podem receber a ajuda financeira.

A Polícia Federal (PF) criou um banco na Base Nacional de Fraudes no Auxílio Emergencial (BNFAE) para registrar qualquer movimentação irregular e rastrear atuação criminosa no benefício.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)

