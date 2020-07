Dólar fecha próximo de R$ 5,10, menor valor desde junho

O dólar, mais uma vez, mostrou firme queda na sessão desta quarta-feira (22) e se aproximou do patamar de R$ 5,10. O Ibovespa fechou quase estável, encerrando com queda de 0,02%, após ter mirado os 105 mil pontos na máxima.

A moeda norte-americana à vista BRBY caiu 1,87%, a R$ 5,1143 na venda, menor patamar desde 12 de junho (R$ 5,0454).

A cotação oscilou em queda durante todo o pregão. Na mínima, cedeu a R$ 5,0835 (-2,46%), enquanto a máxima registrada foi de R$ 5,2035 (-0,15%).

Na B3, o dólar futuro DOLc1 tinha baixa de 1,18%, a R$ 5,1135, às 17h02min.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, encerrou com variação negativa de 0,02%, a 104.289,57 pontos. No melhor momento, alcançou 104.979,95 pontos e na mínima 103.277,01. O volume financeiro totalizou R$ 28,35 bilhões.

No Brasil, a temporada de balanços trimestrais começou, com números de empresas como Weg e Neoenergia, e deve concentrar atenções nas próximas semanas, uma vez que mostrará os efeitos nas companhias do período mais agudo da crise desencadeada pelo coronavírus, bem como o que as empresas veem no horizonte.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

