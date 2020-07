Bela Vista recebe investimentos do Governo do Estado

A cidade de Bela Vista vem recebendo investimentos do Governo do Estado para o processo de modernização de Mato Grosso do Sul. Desde 2015, foram mais de R$ 75 milhões em recursos para as áreas de infraestrutura.

Vários setores receberam parte do valor para se aperfeiçoar, a segurança, saúde e educação foram um desses que aproveitaram o recurso. Para a agricultura familiar foram destinadas patrulhas mecanizadas, escolas foram reformadas, a polícias receberam viaturas e foram construídas novas pontes que facilitam o acesso à zona rural de Bela Vista.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel esteve no município, na última semana, quando Bela Vista completou 112 anos e destacou alguns dos investimentos feitos no primeiro e agora no segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja.

Riedel falou ainda sobre a construção do anel viário e a pavimentação da MS-472.

Com o corredor bioceânico, que liga Mato Grosso do Sul ao Oceano Pacífico, a região sudoeste do estado entra na rota de crescimento e integração como um importante ponto logístico para o escoamento da produção agrícola de MS.

O Governo Presente, maior programa de investimentos da história de Mato Grosso do Sul, orçado em 4,2 bilhões, tem levado obras e serviços importantes aos 79 municípios do Estado.

Veja também: Fumacê passa por oito bairros nesta quarta-feira

(Texto: Inez Nazira com informações da assessoria)