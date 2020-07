“Amor de Mãe” volta a ser gravada em agosto

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as gravações das novelas da Rede Globo pararam, contudo será retomada no dia 3 de agosto as da novela “Amor de Mãe”, com elenco bem reduzido em relação ao que existia anteriormente.

Ao todo, serão mais 23 capítulos para serem exibidos em 2021, conforme informou o comunicado oficial distribuído na semana passada.

Desde que tudo foi interrompido em março, atores, produtores e toda a equipe se reuniram on-line, participaram de videoconferências e acompanharam os preparativos para a retomada dos trabalhos.

A Globo definiu um extenso protocolo de segurança, com necessidade de medir temperatura diariamente, fazer testes, evitar contato físico, seguir regras com figurino, alimentação, transporte, entre outros.

