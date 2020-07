Pontos de higienização são instalados na Capital

Pias de higienização também foram colocadas nos terminais da cidade

Com a finalidade de ampliar as ações de prevenção à transmissão ao novo coronavírus (covid-19), a Águas Guariroba instalou estruturas de higienização para as mãos em diversos pontos da Capital. Além dos dispensers de álcool em gel, pias com água e sabão foram colocadas nos terminais da cidade, sendo alguns deles o Morenão e o General Osório.

O projeto é desenvolvido por técnicos da concessionária, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Os equipamentos de limpeza pessoal estão distribuídos em locais da Capital com maior fluxo de pessoas.

Para evitar o contato com as mãos, os dispensers detém um sistema de ativação no qual os usuários podem utilizar os pés. As estruturas estão em locais como a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e na Central do Cidadão.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da assessoria)