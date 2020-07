Operação na Capital flagra condutores sem habilitação

Na Capital, a operação conjunta do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), flagrou 17 condutores sem habilitação e autuou outros nove por permitir que pessoas não habilitadas tomassem posse do veículo. A fiscalização ocorreu na última segunda-feira (20), na Avenida Duque de Caxias, entre 15h30m e 18h.

Conforme informações do Portal MS, os agentes também flagraram dois condutores com a cnh vencida e oito veículos com licenciamento atrasado. Ao todo, seis motocicletas foram removidas para os pátios.

O chefe da fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala Junior, lembra que diariamente os agentes estão nas vias realizando ações para coibir infrações de trânsito. “Do início do mês até o momento, já realizamos cerca de dezessete operações com o intuito de identificar abusos no trânsito, condutores embriagados, documentação, estado dos veículo, entre outras fiscalizações de rotina”, comenta.

A ação foi realizado com o intuito de coibir os números de acidentes envolvendo motociclistas na Capital.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)