Mia Farrow abre baú de fotos de casamento com Frank Sinatra

A atriz norte-americana Mia Farrow decidiu mostrar algumas das suas antigas fotos de casamento com o cantor Frank Sinatra por meio das redes sociais. Em publicações realizadas no fim de semana, a estrela de “O Bebê de Rosemary” também escreveu sobre os bastidores da celebração.

Em uma publicação, Mia Farrow aparece vestida de noiva cortando o bolo ao lado do cantor de “My Way”. “Isso foi numa festa em Los Angeles na noite seguinte. Adoro esta foto porque não foi posta. Sem flash. Nós estávamos conversando”, escreveu.

Já em outra, a atriz relembrou os momentos precedentes à união. “Eu gostaria que minha mãe pudesse estar lá – e minhas irmãs e minhas outras ‘irmãs’ Nancy e Tina. Mas Frank estava trabalhando em um filme em Londres e eu estava em Los Angeles. Depois do nosso noivado, os paparazzi haviam nos seguido em todos os lugares”, revelou. Mia ainda contou que se escondia em uma casa pequena que estava coberta de câmeras. “Eu mantive as luzes apagadas e literalmente me arrastei pelo chão”, contou.

“Lembro-me de abrir a geladeira do chão e a luz acesa enquanto eu procurava o bolo de chocolate Sara Lee, que eu esperava que me fizesse sentir mais normal. De qualquer forma, ele disse que viu a casa na TV e decidiu que deveríamos nos casar no dia seguinte. Depois contaríamos às nossas famílias, ele disse. Minha mãe estava com o coração partido por não estar lá, mas ela nos perdoou – assim como Nancy e Tina Sinatra.”

Mia Farrow ainda falou sobre a relação conturbada que teve com os paparazzis mesmo após o casamento. “Eu não tinha percebido que os paparazzis estavam lá até que Frank abriu a porta deslizante, dizendo que devíamos dar um minuto para tirar as fotos e depois iríamos para Palm Springs e eles nos deixariam em paz porque teriam o que eles queriam”, escreveu em legenda de foto em que aparece na saída do Hotel onde foi realizada a união. “Mas eles nunca nos deixaram em paz.”

Mia Farrow e Frank Sinatra se casaram em 1966 e cultivaram o matrimônio até 1968. Na época, a atriz tinha 20 anos e o cantor 50.

(Texto: Uol)

