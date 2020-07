Emicida participa do Roda Viva na próxima segunda

O rapper Emicida participa do programa Roda Viva na próxima segunda-feira (27), às 22h (horário de Brasília). A entrevista pode ser conferida pelo canal da TV Cultura e também no Youtube, além das redes sociais do Twitter, Facebook e Linkedin.

Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, é considerado uma das revelações do hip hop na década de 2000. O último álbum do artista intitulado “AmarElo” conta com a participação de grandes nomes da música como Zeca Pagodinho.

Nascido na Zona Norte de São Paulo, o rapper começou a ganhar destaque no meio musical por sua participação em batalhas de improvisação como o conhecido “Duelo de MC’s”.

A repercussão de seu trabalho já o levou a se apresentar em eventos internacionais como o Festival Coachella, nos Estados Unidos, e Back2Black Festival, em Londres. Com grande influência entre jovens, Emicida não deixa de expor também sua opinião sobre o cenário político brasileiro atual.

Confira o vídeo:

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Uol)