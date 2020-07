Semana começa com 904 vagas de emprego disponíveis

Gerente de vendas e operador de caixa estão entre as 904 vagas de emprego disponíveis no Estado

A segunda-feira (20) deu início à semana com 904 vagas de empregos disponíveis em Mato Grosso do Sul. As vagas são para operador de tele telemarketing, motorista de caminhão, operador de caixa, repositor de mercadorias, alimentador de linha de produção, operador de máquinas, operador e auxiliar de processo de produção.

Em Campo Grande são 249 oportunidades em diversas áreas, com salários que podem variar de R$ 1,1 mil a R$ 3,5 mil conforme a Fundação. Analista de logística de transporte, gerente de vendas, tapeceiro de móveis, vigilante estão entre as possibilidades de recolocação no mercado de trabalho na Capital.

Também há vagas em: Dourados (88), Três Lagoas (62), São Gabriel do Oeste (42), Itaquiraí (41), Corumbá (21), Ponta Porã (21), Nova Andradina (20), Rio Verde de Mato Grosso (19), Cassilândia (19), Nova Alvorada do Sul (18), Naviraí (15), Guia Lopes da Laguna (12), Coxim (7), Aquidauana (7), Ivinhema (7), Maracaju (4), Sonora (3), Batayporã (1), Caarapó (1), Eldorado (1) e Miranda (1).Para se candidatar as vagas em Campo Grande basta procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro. No interior, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Para participar da seleção será necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)