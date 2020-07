Prefeitura instala ”Blitz Covid-19” em locais com grande circulação

A Prefeitura de Campo Grande inicia uma ação itinerante que vai percorrer os bairros mais populosos e locais com grande circulação de pessoas. Nesta segunda-feira (20), o ônibus da “Blitz Covid-19” estará das 8 às 11h e de 13h às 17h na Rua Barieri, 863, Bairro Moreninha.

A ação tem por objetivo orientar e conscientizar a população sobre as medidas de prevenção ao coronavírus (Covid-19). A proposta é percorrer, durante os próximos dias, as sete regiões urbanas e dois distritos do Município de Campo Grande.

Além das orientações sobre a doença, será realizada a testagem em pessoas que estiverem ou relatarem sintomas da doença, como febre, dor de cabeça, tosse e coriza. A ação vai envolver profissionais da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (CVS), Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e Guarda Cívil Metropolitana.

(Texto: João Fernandes com assessoria)