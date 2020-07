Policial federal quer ser vereador em Corumbá

Policial federal, Rafael Treib, 39 anos, deixou seu nome à disposição para ser pré-candidato a vereador pelo PSL. Filho de cariocas, mora há dez anos sozinho em Corumbá, onde tem o apoio a distância da família, inclusive do irmão, que é policial rodoviário federal em Campo Grande, e da namorada.

Ele conta que as reações à nova empreitada foram interessantes. “Há cada dez anos parece que tenho uma mudança de rumo na vida. Começou quando fui fazer administração, depois como empresário, depois como policial federal e agora como político. Mas eles sempre perguntam se é o que realmente quero e me apoiam incondicionalmente. Como é o caso da minha filiação ao partido, que aconteceu antes das eleições de 2018, justamente pelo alinhamento de ideais”, revelou.

Com propostas voltadas à segurança pública e turismo, com geração de empregos, Rafael Treib quer a contemplação e a utilização com respeito das paisagens do Pantanal de Corumbá.

“Há um potencial enorme e com utilização mal feita. Podemos fazer o turismo aventura, de esporte, de contemplação e o histórico. Quero que as pessoas se apaixonem pela natureza local, como eu sou apaixonado, e a respeitem também. Isso gera emprego e dá destaque para o local”, explicou.

Veja a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Rafael Belo/ publicado no site por Karine Alencar)