Número de estampadoras cresce na Capital com pouca demanda

Com cenário do coronavírus, tem empresa fazendo serviço de emplacamento em casa para não perder cliente

Cumprindo as exigências do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), o uso do novo modelo de PVI (Placa de Identificação Veicular), conhecida como Placa Mercosul, está vigente desde o dia 3 de fevereiro deste ano em todo o país. Por conta da obrigatoriedade da adequação, os serviços oferecidos pelas estampadoras tiveram uma alta na demanda no início do ano, e passaram de três para sete empresas credenciadas na Capital.

Em todo o Estado, seis cidades possuem estampadoras que oferecem o novo modelo. Porém, com a pandemia do novo coronavírus, a procura diminuiu e, por conta disso, tem estabelecimento se reinventando para não ficar no prejuízo. De acordo com o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), cerca de 22.578 carros circulam em Campo Grande com a nova placa.

Segundo o vendedor da GR Placas, Vinícius Aquino, para se adequar ao cenário pandêmico na cidade, a empresa começou a oferecer o emplacamento em domicílio. “Nós trabalhamos com o serviço ‘express’ aqui na empresa. Emplacamos nas casas dos clientes, o que facilita nos casos em que eles não podem sair de suas residências, por exemplo”, ressaltou. Segundo Aquino, a queda na procura pelos serviços foi de 30% em comparação ao período anterior à pandemia.

O proprietário da MS Placas, Luis Fernando Silveira, explicou que de fato a pandemia, aliada a outros fatores, reduziu consideravelmente os serviços na empresa. “A pandemia em conjunto com o atendimento reduzido no Detran são fatores que diminuíram muito a procura pelas novas placas. A média de emplacamento varia muito, mas tivemos uma queda de cerca de 50% nos nossos serviços”, pontuou.

O funcionário da empresa Íons Placas, Marcus Vinícius Ota, também relatou queda acentuada na procura pelos serviços veiculares. “Antes da pandemia estávamos com muito movimento, inclusive ficamos sobrecarregados algumas vezes, mas agora sofremos uma queda considerável [na procura pelos serviços]. O Detran está funcionando apenas com agendamento, vamos supor, que se o cliente for lá hoje, ele não conseguirá realizar o agendamento, o que provocou diretamente a redução [no emplacamento]”, frisou.

As substituições de PVIs são exigidas para veículos zero-quilômetro, transferência de propriedade com município ou unidade federativa distintos ou em caso de se constatar, em vistoria, dano ou violação da placa. Deverão ter as placas substituídas veículos que sofrerem mudança de categoria, furto, extravio ou roubo da placa, perda ou danos no lacre ou tarjeta. A troca também deverá ser feita caso haja a necessidade de instalação de segunda placa traseira de engates para reboques ou carroceria intercambiável. O proprietário que não se enquadra nessas situações também pode optar pela troca.

(Texto: Mariana Moreira/Publicado por João Fernandes)