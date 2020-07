Índice fecha a 104,4 mil pontos, maior patamar desde março

Na sessão desta segunda-feira (20), o Ibovespa fechou acima dos 104 mil pontos, maior patamar desde março. O dólar iniciou a semana em queda ante o real, ficando abaixo de R$ 5,35.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa teve forte alta de 1,49%, a 104.426,37 pontos, encerrando perto da máxima da sessão, de 104.438,58 pontos.

O volume financeiro somou R$ 39,2 bilhões, ampliado pelo vencimento de opções sobre ações, que movimentou R$ 12 bilhões.

Também no radar dos mercados esteve proposta apresentada a líderes da União Europeia para um pacote de recuperação econômica do bloco no âmbito da pandemia que inclui 390 bilhões de euros em subsídios e 360 bilhões de euros em empréstimos.

A moeda brasileira esteve entre as de melhor desempenho global nesta sessão, mantendo padrão de amplas oscilações.

A moeda norte-americana à vista caiu 0,75%, a R$ 5,3419 na venda. Na B3, o dólar futuro tinha baixa de 0,73%, a R$ 5,3485, às 17h19min.

O índice do dólar frente a uma cesta de moedas cedia 0,1% no fim da tarde. Nesta segunda, a moeda oscilou entre alta de 0,18%, a R$ 5,3923, e baixa de 0,99%, para R$ 5,329.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

