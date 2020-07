Foragido da justiça há 7 anos é preso em festa

No último final de semana, um homem de 42 anos, que estava foragido da justiça há 7 anos, foi preso enquanto estava em uma festa com várias pessoas, escutando som alto e descumprindo as medidas sanitárias para conter a pandemia do novo coronavírus em Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, a equipe policial recebeu diversas denúncias até se deslocar para o endereço de uma festa por volta de 23h de sábado (18). Durante a abordagem, a equipe constatou que o autor escutava som alto em frente à sua quitinete, acompanhado de dezenas de pessoas que estavam aglomeradas, fazendo o uso de bebida alcoólica e sem máscaras de proteção.

Em consulta no Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO) foi verificado que ao autor tinha dois mandados de prisão em aberto, um de 2013 e outro de 2015, expedidos pela Comarca de Dourados.

(Texto: João Fernandes)