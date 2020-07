Federação Centro-Oeste de Futebol reanalisa calendário 2020/2021

A Federação de Futebol 7 do Centro-Oeste está regularizada legalmente nos órgãos competentes e começa a montagem do calendário para as temporadas 2020/2021. A expectativa de conseguir nos próximos meses já ter atividades pós pandemia do coronavírus.

Já está programando a realização do primeiro campeonato de futebol 7 entre os Clubes Sociais Copa Campo Grande de futebol feminino e o Campeonato Metropolitano nas categorias sub 9, 15, no masculino.

Para o ano de 2021, está previsto a realização da Copa Universitária, masculino e feminino, Campeonato Estadual masculino e feminino livre e master, categorias de base de sub 9, 11, 13, 15 e 17. Contando ainda com a realização da 1ª Copa Rota Bioceanica, além da Copa Mercosul de Base e a Copa Indígena masculino e feminino.

A diretoria da Federação de Futebol 7 do Centro-Oeste é composta por vários dirigentes de comprovada capacidade administrativa e com muita experiência, que irão dirigir todas as competições do estado, e do Centro-Oeste e da América do Sul.

(Texto: João Fernandes com EsporteMS)