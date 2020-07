Exportação de soja por MS superou 43% no 1º semestre de 2020

No acumulado dos meses de janeiro a junho deste ano, as exportações de soja em grãos, por Mato Grosso do Sul, totalizaram 3,2 milhões de toneladas e receita a US$ 1 bilhão. Os dados foram divulgados no Boletim Agrícola do Sistema Famasul.

No mesmo período do ano passado, o resultado representou alta de 43,7% no volume e 38,1% no faturamento.

Mato Grosso do Sul está na sexta posição do ranking nacional de exportação da oleaginosa, registrando marca de 3,2 milhões de toneladas correspondendo a 5,26% na participação.

A China foi o principal destino das exportações de oleaginosa do estado até junho de 2020, respondendo por US$ 875 milhões, ou 81,05% do total. O volume total de exportações para esse país somou 2,5 milhões de toneladas. O segundo lugar no ranking de compradores dos grãos sul-mato-grossenses é a Argentina com 9,07% da receita total.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

