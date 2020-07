Consumo de energia elétrica tem queda de 3,4% em junho

O consumo de energia elétrica no Brasil registrou queda de 3,4% em junho, em relação ao mesmo período do ano anterior. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (20) pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Possivelmente, a razão da diminuição se deve a pandemia do novo coronavírus (covid-19), de acordo com o Boletim. Também pesou a influência de fatores fortuitos, como o número de dias úteis e a temperatura

No acumulado dos últimos 12 meses, houve variação negativa de 2% na carga do Sistema Interligado Nacional (SIN), se comparado com o mesmo período do ano anterior. Em junho, foi registrada, pela terceira vez consecutiva, queda no consumo de energia em todos os subsistemas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)

Veja também: ANP abre consulta sobre indicação de áreas para licitação