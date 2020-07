Cavalaria da PM encontra carro da idealizadora da DECRADI

Policiais militares encontraram na noite de ontem (18), o carro da jornalista Marinalva Pereira, que foi roubado na última quinta-feira (16), próximo à sua residência, na Rua Travessa Pimentel.

Em divulgação nas redes sociais, a jornalista informou que a cavalaria da Polícia Militar encontrou o veículo.

Marinalva trabalha em prol de diversos projetos, um deles é a construção da primeira Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) em Mato Grosso do Sul. Com isso, o carro era essencial para uso no trabalho.

O roubo do veículo Gol, de cor branca, placa HRG-5405 (Campo Grande-MS), foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro).

(Texto: Izabela Cavalcanti)