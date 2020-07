De compositor a cantor, músico lança-se para uma carreira solo

Assinando a autoria de canções de vários nomes do sertanejo atualmente, como Jorge & Mateus; Zé Neto & Cristiano e até mesmo dos sul-mato-grossenses João Bosco & Vinícius, Henrique Casttro é um compositor com 12 anos de carreira que agora se prepara para trilhar o caminho e assumir a frente dos palcos com sua carreira solo.

Autor de hits como “Propaganda”, de Jorge & Mateus; “Na Cama Que Eu Paguei”, de Zé Neto & Cristiano; “Sonhei Que Tava Me Cansando”, de Wesley Safadão; “Aham”, de Lucas Lucco; “Namorada Reserva” de Hugo & Guilherme, entre tantos outros, Henrique destaca que: “a conquista que mais me deixou realizado, com certeza, foi ver as pessoas cantando minhas músicas… vou ao supermercado e começa a tocar… é uma alegria imensa. Poder cantar ao lado dos meus grandes ídolos, como Henrique & Juliano, também são conquistas muito importantes para mim”, diz

“Mas estar na rua e escutar sua música num carro passando é o tipo de conquista que não tem preço, sabe? Quem é músico sabe o quanto lutamos por esse tipo de reconhecimento. Sou apaixonado pela música sertaneja desde pequenininho, faz muitos anos que ralo para isso”, revela Henrique.

Tocantinense, que atualmente mora em Goiânia – onde respira o sertanejo –, Henrique chegou à capital de Goiás há quase dez anos, apenas com 30 reais no bolso e um violão. Persistente em seus sonhos, ele conta que por vezes teve apenas miojo e pipoca em sua dispensa. “Aprendi que Deus não dorme e está o tempo todo mandando provações, passei por várias, às vezes gritei por socorro e fui acudido, em outras dei o meu melhor, mas fui vencido, no entanto, nunca desanimei. Hoje com meus 27 anos de

idade, posso dizer que sou um homem realizado”, comenta.

(Confira mais na página C1 da versão digital do jornal O Estado)