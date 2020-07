Comerciantes relatam acidentes frequentes nas vias com estações de pré-embarque

Mesmo com toda a atenção voltada para a pandemia do novo coronavírus, obras emblemáticas e polêmicas seguem sendo executadas na Capital. Uma dessas obras é a implantação do corredor de ônibus, Corredor Sudoeste, com estações de pré-embarque em duas vias: Rua Brilhante e Avenida Bandeirantes. Porém, além do prejuízo que os comerciantes previam desde que a obra foi anunciada, agora eles relatam acidentes e trânsito caótico, principalmente, nas estações de pré-embarque.

Na Rua Brilhante, a obra está mais avançada. Além do recapeamento, já estão sendo colocadas as estruturas das estações e sendo

feita a sinalização da via. No entanto, o proprietário de uma casa de frios, Eduardo Carraro, que fica próximo de uma das estações, relata que somente na semana passada ocorreram três acidentes. “Essas estações são um transtorno, aqui mesmo houve três acidentes e um bem grave envolvendo três veículos. Sem falar que essa mudança vai atrapalhar o meu comércio, onde meus clientes vão estacionar quando começar a funcionar? Porque aqui vai ser um corredor e meu estabelecimento só tem três vagas disponível na rua lateral”, explicou.

Ainda na Rua Brilhante, teve comerciante que entrou na Justiça para embargar a obra. Este é o caso do proprietário de um posto

de combustíveis, Edemir Jardim Neto. Segundo ele, uma das estações ficaria no posto, o que é proibido conforme a legislação que rege os postos de combustíveis. “É proibido aglomeração em postos de combustíveis, eu tentei dialogar com a prefeitura, mas como tudo indicava que seria feita a construção, eu procurei o Ministério Público para embargar a obra. Inclusive, de quinta-feira (16) para a sexta-feira (17) eles fizeram a sinalização de como ali fosse ser apenas o corredor, o que também me prejudica por nós horários de pico, acaba criando fila nas bombas para o abastecimento que invadem a faixa, então é bem complicado”, ressaltou.

(Veja mais na página A6 da versão digital do jornal O Estado)

Confira:

Eleição adiada traz mais prazo para definições

Renegociação garante desconto de até 50% para quatro a cada dez contratos de aluguel