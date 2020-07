Casal é preso por tráfico de drogas no interior

Rapaz de 23 anos também foi preso por posse de drogas

A Polícia Militar prendeu um casal de 18 e 22 anos por tráfico de drogas, no município de Sonora, na noite de sábado (18). Com a dupla foram encontradas diversas porções de maconha, haxixe, cocaína e a quantia de R$ 2.225 mil reais.

Conforme informações da PMMS, a prisão ocorreu após a Guarnição de Serviço da Força Tática abordar um jovem de 23 anos na região central da cidade. No momento da ação o rapaz demonstrou nervosismo e ao ser revistado as autoridades encontraram com ele uma trouxinha de maconha.

Posteriormente, ele alegou aos policiais que comprou o entorpecente por R$ 50 reais e indicou o local onde havia adquirido a droga.

A PM se deslocou até o endereço informado e efetuou a prisão dos envolvidos.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMMS)