Novo ministro promete ‘grande diálogo’ no MEC

Em seu primeiro discurso como ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro saiu em defesa do ensino público e prometeu “abrir um grande diálogo para ouvir acadêmicos e educadores” para a elaboração de políticas públicas do país, repetindo discurso do presidente Jair Bolsonaro, que, um dia antes de anunciá-lo, havia dito em live numa rede social que convidaria alguém que fosse conciliador e promovesse o diálogo.

“Tem que ser uma pessoa que promova o diálogo, o que não é fácil, com todas as esferas da educação. Essa é a nossa vontade: ter lá uma pessoa que seja conciliadora””, disse o presidente, no dia 9 de julho. “Queremos abrir um grande diálogo para ouvir acadêmicos e educadores, setores que estão entristecidos com o que tem acontecido com a educação no nosso país”, disse Ribeiro na posse nesta quinta-feira, 16.

“Quando recebi o honroso convite do presidente para assumir o MEC, entre outras coisas, ele me disse: ‘Olhe com carinho para a educação das crianças e ao ensino profissionalizante’. Hoje, assumo publicamente o compromisso de cumprir essa orientação do presidente”, disse. Ele também defendeu a valorização da escola pública e ressaltou que estou nesse tipo de instituição.

Outra prioridade anunciada por Ribeiro é a de resgatar “o respeito pelo professor”. Antes de tomar posse, ele foi criticado por um vídeo, divulgado nas redes sociais, no qual afirma que, em alguns casos, é necessário educar crianças com “dor”. Em sua fala de aproximadamente cinco minutos, negou que defenda a violência contra crianças, mas afirmou que os professores são vítimas de agressões.

“Devido à implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas, em meu entendimento, que desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula, o que existem, hoje, são episódios de violência física de alunos contra professores. As mesmas vozes críticas de nossa sociedade [que se queixam contra a violência contra crianças] devem se posicionar contra tais episódios com a mesma intensidade. Muitas vezes, o que acontece é o que vemos na TV: professores sendo agredidos, desrespeitados. Precisamos resgatar o respeito pelo professor”, afirmou.

Também em seu discurso, Milton Ribeiro agradeceu nominalmente aos deputados federais Silas Câmara (Republicanos-AM), presidente da frente parlamentar evangélica, e Cezinha de Madureira (PSD-SP), outro influente membro da bancada. O novo ministro é pastor da Igreja Presbiteriana. No final do discurso o ministro, no entanto, enfatizou que o estado é laico, antes de fechar sua fala com um “que Deus me ajude”.

