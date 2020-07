Cazares é oferecido ao São Paulo e Tricolor recusa oferta

O meia Cazares, do Atlético-MG, que está em uma relação difícil com o time mineiro em 2020, foi oferecido ao São Paulo. Empresários ligados ao jogador levaram ao conhecimento da diretoria tricolor o nome do jogador, de 27 anos.

Todavia, o histórico de problemas extracampo do equatoriano não agradam a Tricolor, que descartou a sua chegada. A questão financeira também pesou para o time paulista, que vive uma instabilidade em suas contas.

O Galo tenta encontrar uma solução para Cazares, já que o seu contrato se encerra em dezembro e o clube mineiro tenta renovar ou fazer algum bom negócio e recuperar parte do que foi investido no atleta. Recentemente, um agente levou uma proposta de 500 mil dólares de um clube dos Emirados Árabes por Cazares. A oferta não foi bem vista pelo alvinegro, por considerá-la baixa.

Se o Atlético não conseguir renovar ou negociar Cazares antes do fim do seu contrato, ele poderá deixar o time mineiro de graça, pois já está livre para assinar um pré-acordo com outro clube.

(Texto: Lance! com João Fernandes)