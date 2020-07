Prefeitura leva testes de Covid-19 a 71 Unidades de Saúde

A Prefeitura de Campo Grande vai descentralizar a coleta para realização de testes rápidos de coronavírus (Covid-19) em pacientes que estejam apresentando sintomas há pelo menos sete dias. A proposta é disponibilizar os testes nas 71 unidades básicas e de saúde da família do Município, facilitando o acesso e potencializando a identificação de novos casos.

Nesta semana, Campo Grande recebeu uma nova remessa de 7,5 mil testes do Governo do Estado, que poderão ser disponibilizados às unidades. Existe ainda a expectativa de envio de mais 50 mil pelo Governo Federal e, paralelamente, há processo de compra aberto pela Prefeitura para aquisição de 50 mil unidades, destas aproximadamente 11 mil já foram entregues.

Atualmente, os testes são realizados no município por meio de agendamento no Drive-thru do Corpo de Bombeiros e na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho e por demanda espontânea no Polo de Atendimento localizado no Parque Ayrton Senna, bairro Aero Rancho.

Quem pode fazer o teste

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) esclarece que caso o paciente seja assintomático, ou seja, não apresenta sintomas, o mesmo não poderá realizar o teste. Caso essa pessoa esteja em contato com pessoas que tenham os sintomas, o indicado será ficar em isolamento social.

Quando algum membro da família testa positivo para a Covid-19, todos do grupo familiar são orientados a ficarem em isolamento, recebendo atestado de 14 dias para observação dos sintomas. Se houver piora, é necessário procurar novamente o serviço de saúde, caso contrário, respeitar o isolamento em casa e, somente depois desse período, voltar às atividades.

(Texto: João Fernandes com assessoria)