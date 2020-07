Ibovespa tem alta e encerra semana com 102,8 mil pontos

O Ibovespa fechou em forte alta nesta sexta-feira (17), renovando máxima desde o começo de março, ficando acima dos 102 mil pontos. O dólar também ganhou fôlego na sessão e se aproxima de R$ 5,40.

Dados da B3 mostram que a parcela de investidor pessoa física nas negociações – compra e venda – no segmento Bovespa neste mês já alcança 26,7%, contra 23,6% dos institucionais. Os estrangeiros respondem por 44,3%, conforme os dados até o dia 15.

O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, encerrou com elevação de 2,32%, a 102.888,25 pontos. Este é o maior patamar de fechamento desde 4 de março. O volume financeiro somou R$ 29,5 bilhões.

Na semana, registrou ganho de 2,86%, ampliando a alta no mês para 8,2%. No ano, ainda recua 11%.

A moeda norte-americana à vista subiu 1,02%, a R$ 5,3824 na venda. A moeda oscilou entre R$ 5,3915 (+1,19%) e R$ 5,3164 (-0,22%).

Com os ganhos desta sexta, o dólar fechou a semana com valorização acumulada de 1,10%. Em julho, a divisa recua 1,06%. No ano, o dólar dispara 34,13%.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

