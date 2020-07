Desabastecimento: Estoques do Hemosul caem abaixo de 10%

A queda do número de doações de sangue em Campo Grande derrubou os estoques do Hemosul, que já sofre com o desabastecimento. Com armazenamento das tipagens O, A e B abaixo dos 10%, a situação na unidade é considerada de emergência.

“A única tipagem que está com estoque bom é AB. Precisamos de doações dos tipos O, A e B, positivo e negativo”, reforça a gerente de relações públicas do Hemosul, Mayra Franceschi.

Todos os hospitais públicos e privados do Estado são atendidos pela Rede Hemosul. A unidade de coleta de Campo Grande fica na Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304. Nesta sexta-feira (17/7), o atendimento é até às 17h. No sábado (18/7), a unidade funciona das 7h às 12h.

Agendamentos na Capital podem ser feitos pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. Endereços e contatos para agendamento nas unidades do interior estão disponíveis aqui.

Para doar é necessário levar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos e possuir idade entre 16 e 69 anos. Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos direto na página do Hemosul.