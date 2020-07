DECO dispara prisões preventivas contra integrantes de organização criminosa

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, através da DECO (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado), desencadeou na manhã desta sexta-feira (17), mais uma etapa da Operação ICARO – fase Rota Caipira.

A operação tem como foco as prisões preventivas de integrantes de uma organização criminosa especializada em tráfico aéreo de entorpecentes – Narcotráfico – em Paranaíba. As prisões preventivas decretadas são do piloto Edmur Guimara Bernardes, 78, e do recepcionista Idevan Silva Oliveira, 53.

Ambos foram noticiados na policia civil no ano passado. O caso de 2019 relata sobre um suposto cárcere de Idevan na recepção do Aeroporto roubo da aeronave PR-NAL, que acabou decolando do local com Edmur, também sob alegação de sequestro.

Segundo Idevan, ele foi obrigado a decolar a aeronave na companhia de dois sequestradores, tendo cruzado de Paranaíba até o Paraguai, e de lá para Bolívia, sob argumento de que teria resgatado uma liderança criminosa na fazenda paraguaia para deixa-la na Bolívia, de onde, após um descuido dos seus sequestradores, teria fugido com a aeronave e retornado ao Brasil.

O funcionário público Idevan, que era encarregado da recepção do aeroporto municipal, afirmou que teria sido rendido e mantido trancado e amarrado, de onde teria conseguido escapar de um fio de um mouse que o prendia e reportado os fatos ao proprietário do hangar e da aeronave, que foi quem acionou a Polícia Civil.

Diante das versões divergentes apresentadas e demais diligências que incluíam analise de imagens do circuito interno do hangar, a delegada Ana Cláudia Medina representou por mandados de busca e apreensão em residências, fazendas e hangares do aeroporto de Paranaíba, bem como pelas prisões temporárias de Edmur e de Idevan, que acabaram prorrogadas até julho de 2019.

Terceiro integrante

A DECO manteve em sigilo a prisão preventiva representada em desfavor de Adevailson Ribeiro, vulgo Zoio, integrante de facção criminosa e atuante na região de Birigui (SP). A prisão foi cumprida pelos policiais no final do mês de Junho de 2020 em sua residência.

A investigação identificou que ”Zoio” seria um dos integrantes da organização criminosa que decolou a bordo da aeronave roubada, na companhia do piloto Edmur, do Aeroporto Municipal de Paranaíba.

Tendo então Zoio retornado ao Mato Grosso do Sul, foi interrogado pela equipe DECO e confirmou a participação do piloto e do recepcionista que se declaravam vítimas, inclusive indicando que o autor intelectual de toda a encenação em torno do que fora registrado pelas câmeras foi o próprio piloto Edmur, que há dias coordenava com os demais integrantes o falso enredo para justificar o uso da aeronave para atravessar as fronteiras do país transportando integrantes de facção criminosa predominante nos presídios nacionais, para atuação em tráfico de entorpecente tanto na Bolívia e no Paraguai.

(Texto: João Fernandes com assessoria)